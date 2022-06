Sciopero ferrovieri, il Regno Unito si ferma: stop a quattro treni su cinque

Salari bassi e inflazione galoppante, i lavoratori delle ferrovie britanniche lanciano uno sciopero di tre giorni

Il Regno Unito si ferma. Una linea su due chiusa e quattro treni su cinque cancellati. I lavoratori delle ferrovie britanniche hanno iniziato uno sciopero di tre giorni che si preannuncia come la più grande mobilitazione degli ultimi trent'anni. La sala principale della stazione di King's Cross di Londra ha accolto un pubblico striminzito, invece della solita folla dell'ora di punta.

Il sindacato Rmt, il principale della categoria, aveva indicato all'inizio di giugno che oltre 50.000 dipendenti delle ferrovie avrebbero incrociato le braccia in quello che è già stato definito "il più grande conflitto del settore dal 1989", chiedendo in particolare aumenti salariali in linea con l'inflazione galoppante. Oltre ai salari, il sindacato denuncia il deterioramento delle condizioni di lavoro e le "migliaia di esuberi" previsti dalla miriade di compagnie ferroviarie private che compongono il settore nel Regno Unito.

Sciopero ferrovieri nel Regno Unito, le rivendicazioni sindacali

Il segretario generale della Rmt, Mike Lynch, ha ribattuto che "questo pasticcio è stato creato dalla politica del governo". Oggi sarà il giorno più grande di mobilitazione, perchè allo sciopero sono chiamati anche i dipendenti della metropolitana di Londra.

La protesta continuerà giovedì e sabato, ma l'interruzione del servizio si farà sentire tutti i giorni fino a domenica, ha avvertito TfL. Per i britannici il blocco dei treni si aggiungerà al caos negli aeroporti delle ultime settimane, segnate da lunghe code e centinaia di voli cancellati, poichè il settore fatica a reclutare nuovo personale, dopo la ripresa della domanda post-Covid, spesso a causa della Brexit.

Sciopero ferrovieri nel Regno Unito, si rischia lo stop anche di eventi musicali e scuola

Il governo dovrebbe riunirsi oggi. "I sindacati danneggiano coloro che affermano di voler aiutare", ha detto da parte sua il primo ministro Boris Johnson, chiedendo "un ragionevole compromesso per il bene del popolo britannico e dei lavoratori delle ferrovie".

Secondo il governo i sindacati si stanno dando la zappa sui piedi poichè il settore ferroviario, che ha beneficiato di 16 miliardi di sterline in sovvenzioni per far fronte al crollo delle entrate durante la pandemia, rischia di vedere crollare il numero di passeggeri con lo sviluppo del telelavoro. La protesta minaccia anche di interrompere importanti eventi sportivi e culturali, come il Glastonbury Music Festival (sud-ovest dell'Inghilterra), il concerto dei Rolling Stones di sabato a Londra e gli esami finali di alcuni studenti delle scuole superiori.