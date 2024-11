Scs, la società del comico e showman Enrico Bertolino fa il boom di ricavi nel 2023

Aumentano significativamente i ricavi di Scs Sviluppo Comunicazione e Spettacolo, la società del comico e showman Enrico Bertolino, milanese, classe 1960. L’azienda, di cui amministratrice unica è Edna Galvao, compagna di Bertolino, è stata costituita nel 2002 e vede lo showman detenerne il 95% mentre il restante 5% è di Fabio Rossi, e in essa confluiscono tutte le attività di spettacolo, comprese anche quelle di eventi e rivolte al mondo delle aziende.

Il bilancio 2023, approvato poche settimane fa dall’assemblea degli azionisti, s’è chiuso con ricavi in progresso anno su anno da 335mila euro a oltre 533mila euro tanto che s’è registrato un utile di circa 45mila euro rispetto alla perdita di 12mila euro del 2022. Scs ha un attivo di 517mila euro costituito da crediti per 60mila euro, asset finanziari non immobilizzati per 350mila euro e liquidità per circa 100mila euro.

Bertolino è poi azionista al 50% di La Fabbrichetta, società nata nel 2020 che si occupa dell’elaborazione dei testi per gli spettacoli e di cui l’altro azionista è lo scrittore Luca Bottura e che nel 2023 ha però realizzato ricavi per soli 5mila euro.