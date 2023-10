Second hand, Vinted punta al grande salto in Borsa e "ingaggia" Morgan Stanley

Second Hand, Vinted al lavoro verso la quotazione. Salta a bordo la banca Morgan Stanley

Vinted punta alla quotazione in Borsa, a quanto riferisce il Financial Times; secondo cui la nota compagnia di second hand - valutata 3,5 miliardi di euro nel 2021 - starebbe studiando con Morgan Stanley le opzioni possibili per la sua struttura di capitale, in vista di una potenziale Ipo. Al vaglio, anche la vendita delle azioni esistenti e una vendita di azioni secondaria del valore di oltre 200 milioni di euro. Per ora il progetto è ancora in fase embrionale, ma la vendita di azioni secondarie - spiega il Financial Times - “potrebbe valorizzare l’azienda con un premio rispetto alla sua precedente valutazione e contribuire a generare liquidità per i primi investitori”.

Come riporta Pambianco, la startup con sede in Lituania è stata fondata nel 2008 e oggi è tra i principali marketplace dell’usato in Europa. Guidata dal CEO Thomas Plantenga, Vinted potrebbe anche scegliere di mantenere l’attuale struttura del capitale, in relazione al contesto economico incerto. Nel 2022 Vinted ha generato ricavi per 370,2 milioni di euro, a +51 per cento. Le perdite ante imposte si sono ridotte a 47 milioni, contro i 118,2 milioni del 2021. Nel 2019 la piattaforma, nata come strumento per scambiarsi i vestiti, è diventata il primo unicorno lituano, raggiungendo un valore di mercato di un miliardo di dollari.

Stando ai dati diffusi da ThredUp, il mercato dell’abbigliamento second hand, che oggi vale 177 miliardi di dollari (167,5 miliardi di euro), dovrebbe quasi raddoppiare le sue dimensioni entro il 2027, con un tasso di crescita maggiore rispetto, ad esempio, al fast fashion. Tra coloro che hanno scommesso su Vintend con round di finanziamenti ci sono le società di venture capital Eqt, Accel, Burda, Lightspeed e Sprints.