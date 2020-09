Semestrali: Cyberoo corre più del mercato. Valore della produzione +30,45%

Cyberoo, Pmi innovativa quotata sull'AIM di Borsa Italiana, e specializzata in cyber security, ha approvato la semestrale al 30 giugno 2020. I numeri sono positivi con performance superiore alla media del mercato:

Valore della produzione in crescita del +30,45% a Euro 3.956.509 rispetto ai 3.033.079 del 2019

EBITDA sale del +18,18% a Euro 1.217.125 rispetto ai 1.029.858 del 2019

EBITDA margin pari al 30% su VdP

EBIT in calo del -14,80% a Euro 490.136 rispetto ai 575.306 del 2019.

EBIT margin pari a 12% su Vdp

Risultato netto in aumento del +1,58% a Euro 360.802 rispetto ai 355.189 del 2019

Posizione Finanziaria Netta a Euro -3.083.322 (cassa positiva)

Fabio Leonardi, Amministratore Delegato di Cyberoo commenta: “I risultati del periodo sono per noi complessivamente molto positivi, in particolare nel mercato della cyber security dove registriamo una crescita del +31% che va ben oltre la timida positività che si riscontra nel settore, stimata per il 2020 in forte frenata al +3% in Italia e al + 4,2% a livello globale. Il rallentamento dei mercati causato dal Coronavirus, non ci ha impedito di consolidare il nostro percorso di crescita strutturale ed organizzativa anche in vista della ripresa prevista dal 2021. Abbiamo ritenuto fondamentale anche in questo contesto, continuare ad investire e rafforzare la nostra strategia di Go to market.[...]”