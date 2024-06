Shein ci riprova, dopo Wall Street ora punta la Borsa di Londra. Ipo da 50 mld

Shein, dopo Wall Street ora punta la Borsa di Londra

Shein bussa alle porte della Borsa di Londra. Il gigante cinese del fast fashion, secondo le indiscrezioni, starebbe considerando una quotazione sull’Ftse 100, come riportato da Reuters.

La società ha presentato documenti in modo confidenziale all'ente regolatore del mercato britannico per un possibile collocamento azionario. Non sono ancora stati definiti i tempi per l'IPO, che potrebbe essere la più grande a Londra in oltre un decennio. Secondo Bloomberg, Shein potrebbe raggiungere una valutazione di 50 miliardi di sterline, equivalenti a circa 63,3 miliardi di dollari.

L’IPO rappresenterebbe un significativo successo per la piazza finanziaria di Londra, che quest'anno è rimasta esclusa dal rinascimento delle quotazioni nei mercati europei. In precedenza, a novembre, Shein aveva tentato una quotazione a Wall Street, ma si era scontrata contro il muro delle autorità statunitensi.

Un punto critico per Shein rimane la sostenibilità del suo modello di business, basato sulla produzione di abbigliamento a basso costo con spedizioni globali, che ha sollevato preoccupazioni ambientali significative. In risposta a ciò, alcuni anni fa l'azienda ha nominato un nuovo responsabile globale per l'ESG, che ha intensificato gli sforzi di sostenibilità e migliorato la comunicazione in materia.