Sicilia, Campania, Puglia e Calabria tra le peggiori in Ue per disoccupazione

Eurostat, quattro regioni italiane tra le peggiori in Ue

Quattro regioni italiane tra le peggiori per tasso di occupazione in Ue secondo Eurostat. Sono, nell'ordine, Sicilia (con un tasso di occupazione tra i 15 e i 64 anni del 41,1%,), Campania (41,3%), Calabria (42%) e Puglia (46,7%). Va detto che il tasso medio per l'Ue a 27 è del 68,4%.

Il tasso e' ancora piu' basso per le donne con appena il 29,1% in Campania e Sicilia e il 30,5% in Calabria. Con le nostre regioni c'è la Guyana francese (41,4% che però si trova in Sudamerica).

Italia, tasso di occupazione ok al Nord. Il divario con il Sud e il confronto con la Grecia. I dati Eurostat

Nel 2021 il tasso di occupazione in Italia era al 58,2% ma sono grandi i divari territoriali. Infatti ad esempio, la provincia di Bolzano registra un 70,7%, un dato superiore alla media Ue. Il Nord Ovest viaggia abbastanza bene con il 65,9% e il Nord Est sale al 67,2%: sono vicini alla media Ue (68,4%) mentre il Sud dunque arranca con oltre 20 punti di occupazione in meno (45,2%).

Un confronto può essere fatto con la Grecia che ha un tasso di occupazione più basso di quello medio italiano (57,2%, il peggiore in Ue), ma registra meno differenze regionali con l'area meno occupata (Iperios) che ha un tasso di occupazione al 50,7%.

