Sigarette elettroniche, pericolo serio: con le usa e getta salute a rischio

Sigarette elettroniche monouso: l’indagine sui modelli in commercio online

Le sigarette elettroniche monouso sono l’ultima “moda” arrivata sul mercato dopo l’esordio delle svapo, che hanno superato in termini di vendite. Solo tra gennaio e aprile 2023 infatti sono stati venduti sui canali online 15,9 milioni di dispositivi.

Questi nuovi dispositivi usa e getta funzionano finché non si esauriscono batteria e liquido e attraggono soprattutto un target giovane di utenza per via del design moderno, della varietà di gusti con cui il liquido viene aromatizzato e ovviamente, dal costo accessibile.

Altroconsumo ha presentato un’inchiesta in cui vengono analizzate le caratteristiche ma soprattutto i rischi e le irregolarità di molti prodotti disponibili in commercio e acquistabili online.

Sigarette elettroniche usa e getta online: le irregolarità

L’analisi si è concentrata su 15 e-cig monouso acquistate online a maggio 2023 sui principali siti che compaiono nella prima pagina dei risultati dei motori di ricerca.

Questi modelli Sono di nove marche diverse, con e senza nicotina, di cui una commercializzata da un’azienda delle Big Tobacco (Vuse Go di British American Tobacco) e la revoltage in vendita su Amazon. Il costo delle varie tipologie è compreso tra 4,00 e 18,90 euro, a seconda della quantità di liquido contenuto all’interno che consentono dai 400 a 2000 tiri (puff). Ecco i dati emersi.