Il governo lancia il suo LinkedIn. Arriva Sisl, ecco come funziona la piattaforma per trovare lavoro

Siisl, la piattaforma del governo per la ricerca di lavoro: ecco come funziona

Dal 18 dicembre 2024, il Siisl, il Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa, diventa finalmente accessibile a tutti i cittadini. La piattaforma digitale, lanciata dal governo con l'obiettivo di facilitare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, è pensata per semplificare la ricerca di opportunità lavorative e formative, rendendo la ricerca di lavoro quindi più efficiente e personalizzata.

Inizialmente limitato a specifiche categorie di beneficiari, il Siisl è ora aperto senza restrizioni a tutti i cittadini, che potranno caricare il proprio curriculum vitae, consultare gli annunci di lavoro e usufruire di percorsi formativi. La piattaforma sfrutta l'intelligenza artificiale per suggerire le offerte più adatte a ciascun utente, basandosi su parametri come competenze, residenza e preferenze professionali. In questo modo, il sistema non solo facilita la ricerca di un impiego, ma promuove anche l’inclusione sociale, unendo l'accesso alle opportunità lavorative con l'offerta di corsi di formazione per aumentare le competenze dei candidati.

L'accesso alla piattaforma è piuttosto semplice: per entrare nel portale, gli utenti dovranno autenticarsi tramite SPID o Carta d'identità elettronica. Una volta registrati, potranno caricare il loro CV, indicare le proprie preferenze e visualizzare le opportunità di lavoro e formazione, interagendo direttamente con le imprese per candidarsi alle posizioni aperte. Le aziende, dal canto loro, potranno caricare i propri annunci e gestire le candidature in modo rapido ed efficace, trovando i profili più adatti alle loro esigenze.

Con oltre 2,3 milioni di utenti registrati e una base di dati che conta già oltre 332.000 offerte di lavoro pubblicate, nel prossimo futuro, si prevede un ampliamento della piattaforma per includere altre categorie di utenti, come i percettori di indennità straordinarie e i cittadini stranieri con permesso di lavoro. Inoltre, l'introduzione di funzionalità innovative, come l'app mobile e strumenti di gamification, renderanno la ricerca di lavoro ancora più coinvolgente e interattiva.