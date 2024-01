Smartphone, un 2023 in grigio con Apple che supera Samsung

Smartphone, un 2023 tra luci ed ombre

Il mercato mondiale degli Smartphone ha registrato un 2023 in grigio. Infatti pur avendo venduto ben 1,7 miliardi di cellulari il calo è stato evidente, del 3,2%. Praticamente un dato così non lo si vedeva da oltre 10 anni. E questo secondo i dati del rapporto annuale della società di consulenza International Data Corporation (IDC). Fra i dati più di rilievo sicuramente il sorpasso di Apple su Samsung come numero di smartphone venduti, un risultato inaspettato e mai ottenuto da ben 13 anni.

La quota raggiunta da Apple è stata così del 20% ( 18,8% nell’anno precedente) con 234 milioni di cellulari venduti. Dal canto suo Samsung ha venduto circa 226 milioni di pezzi mantenendo comunque una quota significativa del 19,4%. Il trend in calo del gigante Samsung è stato evidente, meno il 13% rispetto al 2022 aveva ottenuto il podio con il 21,7% di quota di venduto. Nella classifica dei migliori il terzo, quarto e quinto posto sono occupati da marche di fascia differente ed anche meno conosciute nel nostro paese ma famose in altre parti del mondo, Asia in particolare, come Xiaomi, OPPO e Transsion.

Smartphone, nel successo di Apple i finanziamenti a tasso zero e l'AI

Sempre secondo la società di consulenza il 31% delle vendite viene suddiviso da altri produttori. I responsabili di IDC commentando la ricerca hanno detto che “Sebbene i player Android di fascia bassa come Transsion e Xiaomi abbiano fatto registrare una crescita robusta nella seconda metà del 2023, Apple è emersa come il chiaro vincitore. Non solo ha mostrato una crescita annuale positiva, ma si è anche assicurata per la prima volta il primo posto, un risultato ottenuto nonostante le sfide normative e l’intensificarsi della concorrenza di Huawei in Cina”. Il successo di Apple, secondo IDC, potrebbe essere attribuibile al trend crescente dei dispositivi premium (ora al 20% del mercato) oltre a iniziative strategiche differenti come i piani di finanziamento ad interessi zero.

Inoltre marchi come Google,Huawei, OnePlus, Honor stanno crescendo molto nel mercato Android in particolare sulle fasce di prezzo medio-basse. E quali sono le prospettive per il 2024? IDC prevede una forte ripresa del mercato nel 2024, anche grazie ai buoni risultati visti nel secondo semestre dell'anno passato. A questo proposito i quattro mesi finali dell’anno passato hanno mostrato un trend in crescita dell’8,5% con 326,1 milioni di vendite. I cellulari pieghevoli e l’ingresso dell’Intelligenza Artificiale negli smartphone saranno un volano positivo. Certo è che pare di essere all’inizio di una nuova rivoluzione nel settore dell’elettronica di consumo e degli smartphone. Una rivoluzione spinta dai contenuti e dalle opportunità, ancora sconosciute, dell’utilizzo dell’Intelligenza Artificiale.