Finanza alternativa, in arrivo il Forum digitale del Sole 24 Ore

Finanza alternativa, parte il 30 novembre il Forum organizzato dal Sole 24 Ore

La ripartenza post-Covid richiederà il miglior utilizzo di tutte le risorse disponibili a sostegno delle imprese. Tra quelle finora sottoutilizzate in Italia, nonostante l'offerta crescente e a condizioni sempre meno invasive, c'è la finanza alternativa: private equity, private debt e altre soluzioni offerte dal mercato dei capitali. La sfida è quella di incrociare e far incontrare i due mondi: la finanza che porta ai professionisti e agli imprenditori le sue soluzioni, i commercialisti che portano alla finanza nuovi casi aziendali in cui valutare di investire.

Questi i principali temi di cui si discuterà al Forum Finanza Alternativa del Sole 24 Ore di martedì 30 novembre, che si aprirà in diretta streaming alle 10.00 con un’introduzione a cura del Direttore del Sole 24 Ore Fabio Tamburini a cui seguiranno gli interventi di Stefano Mazzocchi, Managing Director Advocacy AFME, sulla finanza alternativa in tempo di Covid: numeri, operazioni, volumi e trend di mercato e di Giovanni Tamburi, Fondatore, Presidente e Amministratore Delegato TIP - Tamburi Investment Partners, sulla cultura dell’equity negli imprenditori italiani.

A seguire verrà fatta un’analisi sulle diverse alternative che hanno a disposizione le imprese: i finanziamenti più tradizionali, i private debt e i fondi di debito, i minibond nella tavola rotonda delle 10.30 a cui parteciperanno Cataldo Conte, Responsabile Corporate & Investment Banking Banca Ifis, Alessandro Germani, Dottore Commercialista partner dello studio GDC Corporate & Tax, e Alberto Nobili, Head of Investment Banking Corporate Banca Finint.

I capitali per la crescita dei gruppi italiani con il caso Carlyle saranno poi il tema dell’intervento di Marco De Benedetti, Co-Head Europe Buyout -The Carlyle Group. I grandi investitori esteri nella finanza alternativa italiana costituiscono un tema rilevante in questo settore, ne discuteranno insieme Michele Briamonte, Managing Partner Studio Legale Grande Stevens, Matteo Manfredi, Co Head Corporate Finance Europe Houlihan Lokey, e Valentina Pippolo, Partner e Country Head Italia di BU - Bregal Unternehmerkapital.

Concluderà la mattinata di lavori la tavola rotonda “Il mercato dei capitali e gli investitori di private equity: opportunità per le imprese” dove a confrontarsi portando il rispettivo punto di vista saranno Gian Marco Committeri, Commercialista e partner Alonzo Committeri & Partners; Valerio Fonseca, CEO & Founder DoveVivo; Guglielmo Manetti, Amministratore Delegato Intermonte; e Walter Ricciotti, CEO Quadrivio Group.

La partecipazione all’evento digitale è gratuita previa registrazione sul sito ufficiale. Partner del Forum Finanza Alternativa del Sole 24 Ore sono Afme, Banca Finint, Banca Ifis, Quadrivio, Tamburi Investment Partners.