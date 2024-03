Sole 24 Ore, nel 2023 registra un utile di 7,7 mln e ricavi di 215 mln

Sole 24 Ore: ricavi a 215 mln e utile di 7,7 mln

Il Consiglio di amministrazione de il Sole 24 Ore, riunitosi sotto la presidenza di Edoardo Garrone, ha approvato il progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023 ed il bilancio consolidato, che evidenzia un utile netto consolidato pari a 7,7 milioni di euro, superiore all'utile 2022 (0,5 milioni di euro) di oltre 14 volte ed una pfn ante Ifrs 16, tornata positiva dopo 6 anni, per 17,5 milioni di euro.

Lo rende noto il gruppo, aggiungendo che nella stessa sede il Cda ha approvato il Piano industriale 2024-2027 che conferma l'indirizzo strategico del precedente Piano 2023-2026, approvato il 21 febbraio 2023, di cui rappresenta l'aggiornamento e l'evoluzione. "I risultati molto positivi del bilancio 2023 consolidano il ritorno alla redditività da parte del Gruppo e mostrano un significativo miglioramento della posizione finanziaria netta, che ante Ifrs 16 torna positiva dopo 6 anni -commenta Mirja Cartia d'Asero, amministratrice delegata della società-. Prosegue la trasformazione in gruppo editoriale multimediale, percorso che abbiamo riflesso nel Piano industriale, continuando a perseguire un obiettivo di crescita costante e sostenibile, nonostante un contesto geopolitico e macroeconomico ancora incerto ed instabile e un mercato editoriale in contrazione".

Il Cda ha inoltre dato mandato al presidente per convocare l'assemblea ordinaria degli azionisti il prossimo 29 aprile, in unica convocazione, per discutere e deliberare, tra l'altro, in merito all'approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2023, alla nomina di un amministratore, ai sensi dell'articolo 2386, primo comma, del codice civile, e dell'articolo 19 dello statuto sociale, e in merito al conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2025-2033. All'assemblea, infine, verrà sottoposta la proposta di destinare il risultato d'esercizio pari a 7.707.675 euro per 826.029 euro a integrale copertura delle perdite di esercizi precedenti riportate a nuovo e per 6.881.646 euro alla voce di patrimonio netto 'utili riportati a nuovo'.

Il Sole 24 Ore, facendo seguito alle dimissioni di Alessandro Tommasi dalla carica di consigliere non indipendente e non esecutivo, comunica che il consiglio di amministrazione, riunitosi in data odierna, ha cooptato, in qualità di consigliere non esecutivo indipendente Chiara Laudanna. Laudanna, nominata per la prima volta dall'assemblea il 27 aprile 2022 e dimessasi, con effetto dal 10 novembre 2022, in ragione degli impegni professionali al di fuori del Gruppo 24 ORE che si accingeva a ricoprire e che ad oggi non sono più rilevanti, ha maturato, nei diversi ruoli che ha ricoperto, una solida, prolungata e significativa esperienza nell'ambito dell'innovazione tecnologica, della trasformazione digitale e della gestione strategica e organizzativa