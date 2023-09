Sotheby's, all'asta la collezione di vini più costosa al mondo

Sotheby's, all'asta la collezione di vini più costosa del mondo

All’asta la più grande collezione di vini al mondo. Sotheby’s porta in ben cinque aste i vini collezionati dal miliardario taiwanese Pierre Chen per un valore complessivo di oltre 50 milioni di dollari.

Come scrive GamberoRosso, George Lacey, responsabile dei vini di Sotheby's per l'Asia, alla CNN ha descritto la collezione come "sbalorditiva sia per volume che per gamma…Attualmente nelle sue cantine c'è più vino di quanto un singolo individuo possa sperare di bere in tutta la sua vita, ma il vino è fatto per essere bevuto", ha dichiarato Lacey.

Le bottiglie da mille e una notte

Nella collezione, in particolare spicca un’incredibile proposta di formati per quanto riguarda La Tâche della Romanée-Conti. Tra questi, due mathusalem (bottiglie da sei litri) del 1985, valutate tra i 120.000 e i 190.000 dollari ciascuno, un'altra mathusalem del 1999 (100.000-130.000 dollari), mentre una jeroboam (3 litri) del 1971 è stimata tra i 110.000 e i 140.000 dollari.

In lizza anche 12 bottiglie di Chambertin 1990 del Domaine Armand Rousseau Chambertin (4.000 – 6.000 dollari), e 2 magnum del 1985 (24.000-32.000). Tra i Bordeaux c’è l’introvabile Château Pétrus del 1982 in formato da 6 litri, dovrebbe essere venduto sui 65.000 dollari. Come scrive GamberoRosso, la vendita comprende ovviamente anche tanti millesimi grandi formati champagne, spiccano Dom Pérignon e Krug.

Le cinque aste dedicate, denominate "L'Atlante dell'Epicureo", si svolgeranno nell'arco di un anno e saranno suddivise per regioni e tipologie. La prima avrà luogo a Hong Kong il prossimo novembre, mentre sono previste vendite anche a Parigi, New York e Beaune, in Borgogna.