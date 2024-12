Musk non sbaglia un colpo, la sua Space X vale 350 miliardi: prima startup con la valutazione più alta al mondo

La startup dei record: SpaceX vola oltre i 350 miliardi di dollari

SpaceX, l’azienda spaziale di Elon Musk, si è ufficialmente consacrata come la startup più preziosa al mondo, toccando una valutazione monstre di 350 miliardi di dollari. Un traguardo che non solo surclassa ByteDance, la società cinese proprietaria di TikTok (225 miliardi), ma ridisegna gli equilibri nel panorama delle imprese emergenti.

L’ascesa fulminea di SpaceX è stata spinta da un recente round di vendita di azioni riservato ai dipendenti. Gli investitori, travolti dall’entusiasmo, hanno acquistato titoli a 185 dollari per azione, ben oltre la cifra inizialmente fissata a 125 dollari. L’operazione ha portato a una raccolta complessiva di 1,25 miliardi di dollari, riflettendo una domanda tanto elevata da gonfiare ulteriormente la valutazione dell’azienda. La forza di SpaceX non si limita ai numeri. L’impresa guida ormai da tempo il settore spaziale mentre Musk consolida sempre più la sua influenza, anche in un momento di fermento politico con il ritorno sulla scena di Donald Trump, storicamente vicino al visionario imprenditore.

Ma non è solo SpaceX a brillare nel firmamento delle startup di Musk. xAI, la sua avventura nell’intelligenza artificiale, è entrata di prepotenza nella top ten globale con una valutazione di 50 miliardi di dollari in appena un anno e mezzo. A dicembre, xAI ha chiuso un round di finanziamento da 6 miliardi, portando il totale raccolto a 11 miliardi, e lasciando intendere che Musk non ha intenzione di fermarsi.