Spread ai massimi livelli da un anno, l'inflazione sale in tutta l'Eurozona

Subito dopo l’approvazione della manovra economica, torna lo spettro dello spread, ai massimi livelli nell’ultimo anno

Si impenna lo spread fra Btp e Bund tedesco: il differenziale tocca la soglia dei 130 punti contro i i 121 dell'avvio arrivando ai massimi dal luglio 2020.

Nel mese di ottobre i prezzi salgono in Italia per effetto dell’inflazione, con un’ampiezza che l’Istat non registrava da settembre 2012: +2,9% su base annua.

Ancora peggio va nell'area euro. La prima conseguenza è proprio l’aumento del differenziale tra Btp e Bund tedeschi, sul quale incidono l’incertezza sulle mosse della Bce, che giovedì ha precisato che l’inflazione scenderà probabilmente solo nel 2022, nonché il rallentamento della crescita in Germania.

La Lituania, con un tasso dell’8,2%, e l'Estonia, a quota 7,4%, guidano la classifica dei Paesi membri nel tasso annuale d’inflazione in eurolandia. Portogallo (1,8%) e Malta (1,4%) sono invece quelli con i tassi meno elevati. Sia in Germania (+4,6% su base annua) che in Francia (+3,2%), i prezzi salgono ancora più che in Italia.