Spumante365 punta al milione di euro di raccolta di capitali

Spumante365 lancia il secondo round di finanziamenti e punta al milione di euro

Raggiungere il milione di euro, è questo l’obiettivo a cui punta Spumante365, la prima e sola piattaforma digitale dedicata esclusivamente al mondo delle bollicine italiane. Questa start up innovativa, fondata appena un anno fa da Marco Duò, Founder & Ceo, ha bruciato le tappe di crescita al punto da avere appena lanciato il secondo round di finanziamento.

Sostenuta da un forte gruppo di investitori, anche internazionali, che ne ha sinora garantito la crescita, questa start up innovativa ha intercettato un mercato che fa gola a tanti. Quello della spumantistica italiana è in costante aumento da anni, come confermano gli ultimi dati IRI per Vinitaly (ottobre 2021), che fotografano una crescita rilevante delle bollicine pari al 27%. In altre parole, gli spumanti vendono di più rispetto ai vini fermi, e il consumo di bollicine italiane cresce in rapporto di più rispetto a quelli di altri prodotti stranieri. Basti ricordare che dal 2012 al 2022 il consumo di spumanti italiani è cresciuto del 90%*. L’Italia si conferma il primo produttore di spumante al mondo, con prodotti che crescono sia per valore che in volumi.

I nuovi capitali saranno investiti da Spumante365 principalmente per il passaggio dal fully digital al phygital, ossia alla strategia multicanale già cavalcata dalle aziende leader nel mondo. “Il phygital rappresenta il futuro delle relazioni con i clienti. – spiega Marco Duò - Ecco perché è tra i temi di sviluppo di Spumante365: promuovere una buona customer experience è importante in qualsiasi canale di vendita, online o offline, e il phygital può contribuire a questa percezione in modo più intenso”. Grazie ad una tecnologia all’avanguardia i clienti potranno vivere un’esperienza d’acquisto quanto più simile alla vendita tradizionale, ma con tutta la comodità di un acquisto da remoto. Infatti un sommelier del team Spumante365 sarà a disposizione live per accompagnare il cliente nella scelta dei vini desiderati spiegandone i dettagli e approfondendo personalmente con lui le caratteristiche organolettiche dei prodotti. “Niente bot o sistemi automatici - sottolinea Duò - il cliente parlerà coi nostri esperti come se si trovasse in enoteca e potrà vedere coi propri occhi ciò che i nostri sommelier gli propongono.” Un’esperienza premium per un prodotto come lo spumante italiano, che diventa tra i vini più desiderati dagli enonauti.

Oltre al phygital i capitali verranno utilizzati per l’internazionalizzazione della piattaforma, che punta a diventare l’e-commerce di spumanti italiani più grande al mondo, partendo dai vicini mercati europei.

Un terzo elemento di sviluppo sarà poi il focus sulla distribuzione dedicata al canale horeca delle tante referenze in esclusiva che la piattaforma può proporre, con una modalità simile alla vendita al privato “per garantire la penetrazione di prodotti unici senza costringere gli operatori del settore a fare magazzino e garantendo al contempo una gestione quasi totalmente digitale”.