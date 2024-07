Camera di commercio Usa in Italia, Stefano Lucchini nuovo presidente

Stefano Lucchini (Intesa SP) è il nuovo presidente dell’American Chamber of Commerce in Italy

Stefano Lucchini, Chief Institutional Affairs and External Communication Officer di Intesa Sanpaolo, è il nuovo presidente dell’American Chamber of Commerce in Italy, istituzione non-profit affiliata alla Chamber of Commerce di Washington D.C., network di 117 camere di commercio americane in 103 paesi con oltre 3 milioni di imprese associate. Lo scrive Prima Comunicazione. Lucchini succede all’avvocato Luca Arnaboldi, che ha terminato il mandato al vertice dell’ente no-profit. Oltre a Lucchini, sono stati eletti alla vicepresidenza vicaria Luca Franzi (Aon) e alla vicepresidenza Elena Alberti (Penske Automotive), Laura Galli ( 3m Italia) e Stefano Rebattoni ( Ibm Italia). Come tesoriere, Maricla Pennesi (Andersen Tax & Legal Italia).