Stellantis, a Melfi 1500 operai in cassa integrazione fino al 27 giugno

Sarebbero 1500 i lavoratori dello stabilimento di Melfi di Stellantis posti in cassa integrazione a rotazione: da subito e fino al 27 giugno. A renderlo noto i sindacati dopo un incontro con l'azienda. La decisione è stata presa a causa del "perdurare della crisi di mercato", e la fabbrica, in cui si producono Jeep Renegade e Compass e 500X, verrà chiusa per ferie dal 9 al 29 agosto.

L'incontro fra i dirigenti dello stabilimento lucano di Stellantis e Fim, Uilm, Fismic, Ugl e Aqcf della Rsa della fabbrica si è svolto venerdì scorso. I sindacati hanno sottolineato la "drammatica situazione di mancanza di giornate lavorative soprattutto sulla linea della Jeep Renedage e 500X, mentre per la Compass la situazione e' meno marcata", ma decisiva è stata anche la mancanza di semiconduttori, "che sta penalizzando fortemente tutto il settore dell'automotive".

I sindacati hanno ottenuto per giugno un "calendario delle fermate che, a differenza di maggio, prevede una distribuzione più equa su tutti i turni collettivamente ed inoltre le fermate singole saranno esclusivamente sul primo turno". Un altro incontro con l'azienda dovrebbe svolgersi a Torino all'inizio di giugno.