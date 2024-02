Stellantis, Ayvens comprerà 500 mila veicoli. Ma il titolo scivola in Borsa

Stellantis, c'è l'accordo con Ayvens: fornirà fino a 500 mila veicoli

Ayvens, leader mondiale della mobilità sostenibile, e Stellantis, una delle principali aziende automobilistiche al mondo, hanno raggiunto un accordo quadro multimiliardario di importanza strategica.

L’intesa, spiega una nota congiunta, prevede l’acquisto di fino a 500.000 veicoli da parte delle affiliate di Ayvens per la sua flotta di leasing a lungo termine in tutta Europa, nei prossimi tre anni. Le prime consegne inizieranno nel primo semestre del 2024 e proseguiranno per tutto l’anno.

Ayvens è stata creata a maggio 2023 quando Ald Automotive ha acquisito LeasePlan, una delle società leader al mondo per la gestione flotte e per la mobilità. Grazie a questo accordo, Ayvens e i suoi clienti potranno scegliere tra un’ampia gamma di veicoli degli iconici brand Stellantis.

Tra questi, Alfa Romeo, Citroen, Ds Automobiles, Fiat, Jeep, Lancia, Opel, Peugeot e Vauxhall. I brand coinvolti potranno aumentare in futuro fino a coprire l’intero portfolio Stellantis. Una delle priorità condivise sarà l’integrazione della linea innovativa di veicoli sostenibili Stellantis a supporto della strategia multi-brand di Ayvens.

Scivolone in Borsa

Dopo la notizia dell'accordo, nelle prime fasi della seduta il titolo di Stellantis cala di oltre l'1,5% a Piazza Affari a quota 24,22 euro per azione.