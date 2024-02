"Falsità su di noi". I rampolli Elkann querelano il re del vino Antinori

John, Ginevra e Lapo Elkann querelano il re del vino Antinori

John, Lapo e Ginevra portano in tribunale il re del vino Antinori. Gli avvocati dei rampolli Elkann hanno ricevuto mandato di sporgere querela contro l’imprenditore in seguito a un’intervista rilasciata al Fatto Quotidiano.

La decisione di sporgere querela, che non è rivolta al quotidiano, ma riguarda il solo intervistato, si basa su affermazioni di Antinori che vengono giudicate dai legali dei fratelli Elkann false e calunniose.

Il marchese Antinori, che dava in affitto a Marella Agnelli la propria dimora a Saanen, frazione di Gastaad, in Svizzera, - come riporta l’Ansa - sostiene che la vedova dell'avvocato fu costretta a lasciare St. Moritz, luogo che amava, per trasferirsi a Lauenen: "Una cosa voluta dai ragazzi per accomodarsi", afferma. Sempre secondo Antinori, Marella "nel periodo di St. Moritz era vicina a quel che richiede la legge in fatto di residenza perché effettivamente lei ci stava bene e ci andava, mentre a Lauenen no, non l'amava e ci stava due mesi all'anno". Insomma, sostiene il marchese Antinori, "per me l'hanno forzata ad andarci".