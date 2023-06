Stellantis, cambi nel top management. Nuove deleghe per l'ad Fiat François

Stellantis, Tavares rivoluziona il comitato esecutivo e scompagina le nomine

Carlos Tavares, amministratore delegato di Stellantis, punta a una maggior dinamicità nel comitato esecutivo a giudicare dai cambiamenti che ha messo in atto per scardinare un po’ i ruoli. In realtà non ci sono stati cambi sostanziali di asset ma non per questo sono passate inosservate le nuove "vesti" dei top manager al vertice dell’azienda.

Non a caso, i “cambi di guardia” sono stati motivati dal gruppo con la necessità di "rafforzare l'efficienza" operativa e adattare la squadra manageriale "alle crescenti sfide del contesto economico". Il primo è stato Olivier François, che a gli incarichi di amministratore delegato del marchio Fiat e di Global Chief Marketing Officer aggiunge anche la responsabilità del brand DS, o di Ned Curic, attuale Chief Technology Officer, che diventa anche Chief Engineering and Technology Officer, in sostituzione di Harald Wester, che va in pensione.