Stellantis, crisi chip in miglioramento. Ricavi in crescita. Sgomma in Borsa

Ricavi in crescita, carenza di chip sulla produzione in via di miglioramento nel secondo semestre e conferma della guidance per il 2021. Stellantis sgomma a Piazza Affari (+7%) e ritorna sopra quota 14 euro dopo i risultati del primo trimestre (14,86 euro a fine seduta).



Il gruppo ha annunciato ricavi netti per 34,3 miliardi, ma il dato proforma, che considera cioè anche i dati dei primi quindici giorni di gennaio prima dell'efficacia della fusione tra Fca e Psa, è di 37 miliardi di euro (+14%) e superiore al consensus degli analisti che stimava i ricavi a 35,1 miliardi di euro. Inferiori alle previsioni invece i dati relativi alle consegne effettuate pari a 1,477 milioni di unità (con il proforma a 1,567 milioni a livello consolidato e 1,618 milioni a livello complessivo, cioè tenendo conto delle joint venture).





Per quanto riguarda i risultati per area geografica, secondo i dati pro-forma (calcolati assumendo che la fusione sia stata completata il primo gennaio 2020 e includono anche i risultati di Fca per il periodo 1-16 gennaio 2021), in Nord America i ricavi netti sono saliti del 9% a 15,916 miliardi di euro, mentre le consegne sono scese del 4% a 451mila unita', anche a causa dele perdite produttive a causa della carenza di semiconduttori. In Sud America, i ricavi netti sono saliti del 31% a 2,1 miliardi, con le consegne salite del 49% a 189mila, grazie alla forte domanda di Fiat Strada e il confronto con il primo trimestre 2020 impattato dalle chiusure per la pandemia.

Nell'area Enlarged Europe, i ricavi netti pro-forma sono saliti del 15% a 16,029 miliardi di euro, con le consegne aumentate dell'11% a 823mila unita', grazie soprattutto ai nuovi lanci di Peugeot e Citroen. Nell'area Middle East & Africa i ricavi sono saliti del 20% a 1,311 miliardi di euro, con consegne in crescita del 32%. Per quanto riguarda l'area Cina, India & Pacific i ricavi sono saliti del 35% a 865 milioni di euro, con consegne in crescita del 45% grazie soprattutto a Jeep e Peugeot. Infine, nel primo trimestre 2021 il marchio Maserati ha registrato ricavi netti in aumento del 71% a 442 milioni di euro, principalmente per i maggiori volumi e il favorevole mix di mercato, essenzialmente in Cina, con le consegne in rialzo del 74% a 5.400 unità.

Confermati i nuovi lanci produttivi delle nuove Jeep Grand Wagoneer e Wagoneer e della nuova generazione della Jeep Grand Cherokee sono confermati, rispettivamente, per fine secondo trimestre 2021 e per il terzo trimestre 2021. Il gruppo ha ricordato che è stata avviata la produzione della nuova Grand Cherokee L (a 3 file di posti) con il lancio commerciale previsto verso la fine del secondo trimestre 2021. Nel mese di marzo 2021, invece, in Europa è iniziato il lancio commerciale della nuova Opel Mokka, segnando il ritorno sul mercato di un modello uscito di produzione nel 2019.

Il focus degli operatori riguarda il tema della carenza dei semiconduttori che sta mettendo in difficoltà la produzione di molti settori industriali, e in particolare dell'auto: nel primo trimestre 2021 ha inciso sulla produzione programmata di Stellantis per l'11% circa, pari a 190mila unità. Stellantis ha indicato che c'è una "visibilità limitata sugli effetti della carenza di semiconduttori a livello annuo ma con l'aspettativa di un secondo trimestre 2021 più impattato del primo e con miglioramenti nel secondo semestre”.

Stellantis ha comunque ribadito la guidance per il 2021 a livello di marginalita' confermando la stima di un margine operativo adjusted del 5,5%-7,5% nel caso in cui non ci saranno ulteriori restrizioni rilevanti alle attivita' dovute alla necessità di contenere la diffusione del Covid-19. La buona reazione del titolo ai risultati si spiega anche, secondo qualche trader, con la ricopertura di qualche posizione vista la forte presenza di investitori "corti" sul settore auto e sul titolo.