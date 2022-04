Stellantis rafforza i servizi finanziari in Cina: vende a Dongfeng quota in jv

Stellantis, PFN e DPCA venderanno le rispettive partecipazioni azionarie in JV Dongfeng Peugeot Citroen Auto Finance Company (DPCAFC) a Dongfeng Group

Dopo la ristrutturazione dei servizi finanziari in Europa e negli Stati Uniti, Stellantis spiega che PSA Finance Nederland, societa' finanziaria interamente controllata da BPF (Banque PSA Finance), e DPCA, hanno stipulato un equity transfer agreement con Dongfeng Group in base al quale, PFN e DPCA venderanno le rispettive partecipazioni azionarie in JV Dongfeng Peugeot Citroen Auto Finance Company (DPCAFC) a Dongfeng Group, previa approvazione delle autorita' competenti.

"Portando avanti il nostro progetto volto a una crescita consistente in Cina, abbiamo avvertito la necessita' di ristrutturare la nostra offerta di servizi finanziari nel Paese, proprio come e' stato fatto negli altri mercati principali", spiega Carlos Tavares, amministratore delegato di Stellantis, in una nota.

"Questa ristrutturazione darà un sostegno notevole al nostro piano di rilancio nel Paese, consentendo al tempo stesso una semplificazione del processo di customer journey". La transazione proposta dovrebbe essere completata nella seconda metà del 2022, una volta ottenute le necessarie autorizzazioni dalle autorita' competenti antitrust e di vigilanza sul sistema bancario e finanziario.

