Stellantis, soldi investiti solo all'estero. In Italia 1000 dipendenti in Cig

Stellantis investe, ma non lo fa in Italia. Il nuovo gruppo, nato dalla fusione tra Fca e Psa i soldi li sta mettendo in Francia e negli Stati Uniti, mentre in Italia le cose vanno al contrario. Nello stabilimento di Melfi - si legge sulla Verità - il gruppo ha deciso di mettere in cassaintegrazione ben 1000 operai sui 7000 totali, 1 su 7 sarà pagato con la Cig, questa la decisione dei vertici, concordata con i sindacati e valida fino al 27 giugno.

Grave la crisi - prosegue la Verità - per le auto 500X e le Jeep compass e Renegade, i sindacati parlano di "drammatica situazione di mancate giornate lavorative". Ma all'estero le cose sono ben diverse. In Francia e negli Stati Uniti, ad esempio, il gruppo sta investendo, pubblicate circa 700 offerte di lavoro. La maggiorparte riguarda il sito Psa di Poissy, alle porte di Parigi, circa 500 annunci. A questi si aggiungono gli 80 per l'ex sede di Chrysler di Auburn Hills. Nei piani ci sono anche la Germania e l'India, briciole per l'Italia.