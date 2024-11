Stellantis chiude i battenti anche in Uk: stop alla produzione nello stabilimento di Luton

Stellantis chiude il sito inglese di Luton

Stellantis prevede di chiudere lo stabilimento inglese di Luton, a nord di Londra, per concentrare tutta la produzione di veicoli commerciali leggeri elettrici nel sito di Ellesmere Port con un investimento di 50 milioni di sterline. La consultazione è stata avviata con i lavoratori e i sindacati. L'obiettivo - spiega l'azienda - è creare un nuovo hub per rafforzare l'attività dei veicoli commerciali completamente elettrici nel Regno Unito. I lavoratori interessati - secondo quanto si apprende - sono 1.100.

Si tratta di veicoli commerciali del brand Vauxhall. L'azienda offrirà supporto per il trasferimento dei dipendenti che accetteranno trasferirsi nel sito di Ellesmere Port, dove verranno creati centinaia di posti di lavoro permanenti.. Allo stesso tempo, Stellantis collaborerà con il governo locale e i datori di lavoro locali per identificare nuove opportunità di lavoro nell'area di Luton per i dipendenti Stellantis che potrebbero essere interessati da questa proposta se andrà avanti. Stellantis intende rimanere il leader del mercato britannico per i veicoli commerciali elettrici, con oltre 32.000 unità già vendute nel paese dal lancio e continuerà a essere l'unico produttore nel Regno Unito.

L'operazione - spiega Stellantis - contribuirà a una maggiore efficienza produttiva e sosterrà l'ambizione dell'azienda di diventare il produttore di veicoli commerciali leggeri numero 1 a livello mondiale. Ellesmere Port sarà il nuovo hub di veicoli commerciali leggeri completamente elettrici del Regno Unito per sfruttare l'esperienza dei dipendenti e la vicinanza al Green Automotive Hub situato presso il polo Queen Elizabeth II Eastham e il centro di distribuzione ricambi Stellantis Uk di 59.500 mq di recente costruzione. Nel 2021, Stellantis ha investito 100 milioni di sterline a Ellesmere Port per trasformare la struttura, rendendolo il primo impianto dedicato ai veicoli elettrici a batteria a livello mondiale per Stellantis.

Oggi, è il primo e unico impianto di produzione di soli elettrici nel Regno Unito che costruisce la gamma di piccoli veicoli elettrici dell'azienda di Citroën ë-Berlingo, Vauxhall Combo Electric, Opel Combo Electric, Peugeot E-Partner e Fiat Professional E-Doblo. Il progetto dà ulteriore supporto al percorso verso la neutralità del carbonio per l'impianto entro la fine di questo decennio e l'impianto mira a essere autosufficiente al 100% per l'energia elettrica