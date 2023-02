Stellantis taglia i compensi dei manager. Riduzione di 2,1 milioni per Tavares

Tavares & co, tagliati gli stipendi dei manager di Stellantis

La retribuzione dell'amministratore delegato di Stellantis per il 2022, Carlos Tavares, è scesa del 14% a 14,9 milioni di euro (15,71 milioni di dollari), ha dichiarato in una nota il produttore di veicoli Fiat, Ram e Peugeot. Tavares non ha ricevuto un bonus di mantenimento nel 2022, rispetto a un bonus di circa 2 milioni di euro nel 2021, come risulta dal documento visionato da Reuters e di cui parlano oggi anche i quotidiani italiani.

Mercoledì scorso Stellantis ha registrato un utile superiore alle previsioni grazie ai prezzi elevati delle auto e ai benefici della fusione più elevati del previsto, ma ha messo in guardia dalla pressione sui prezzi, in seguito all'attenuazione dei problemi della catena di approvvigionamento del settore.

Oltre il 90% della retribuzione di Tavares proviene da componenti variabili dopo che l'azienda ha registrato flussi di cassa liberi industriali pari a 10,8 miliardi di euro lo scorso anno, ben al di sopra dell'obiettivo massimo di 8,1 miliardi di euro. Stellantis ha anche realizzato sinergie di cassa per 7,1 miliardi di euro nel periodo, superando di gran lunga l'obiettivo di 5 miliardi di euro entro il 2024.

La società ha annunciato un programma di riacquisto di azioni per un valore massimo di 1,5 miliardi di euro per il 2023 e ha dichiarato che pagherà un dividendo di 4,2 miliardi di euro sui risultati del 2022, ovvero 1,34 euro per azione. L'anno scorso, il compenso di Tavares, pari a circa 17,4 milioni di euro, ha suscitato la reazione rabbiosa di alcuni sindacati, che hanno esortato i politici a prendere misure per limitare gli stipendi dei dirigenti.