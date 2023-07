Stellantis, Tavares dal ministro Urso: "Produrremo un mln di auto in Italia"

Il ministro Urso accoglie l'ad Tavares: "Un dialogo proficuo, ribadiamo il nostro impegno per l'Italia"

Il ministro Adolfo Urso ha accolto stamattina nella sede del Mimit l'amministratore delegato di Stellantis Carlos Tavares a cui ha regalato una copia della Costituzione italiana con evidenziati gli articoli 1 e 41. Lo riporta Ansa. Nel corso dell’incontro Stellantis ha ribadito "il continuo e forte impegno dell'azienda nei confronti dell'Italia, una delle tre radici di Stellantis insieme a Francia e Stati Uniti".

Come riporta l'azienda al centro della riunione sono stati analizzati diversi fattori: le previsioni di mercato, l'accessibilità economica delle auto per i clienti italiani, l'impatto di normative come l'Euro 7 sulla Fiat Panda, gli incentivi per mantenere la competitività italiana come il costo dell'approvvigionamento energetico e il costo di trasformazione".

Mobilità elettrica, Stellantis: "Al lavoro per un milione di auto in Italia"