SumUp raccoglie con un maxi-round 1,5 milardi di euro da finanziatori privati

Round da record per SumUp: 1,5 miliardi raccolti

SumUp, attiva nel campo dei pagamenti digitali, ha ottenuto una nuova iniezione di liquidità. La fintech ha raccolto 1,5 miliardi di euro da investitori privati in un round guidato da Goldman Sachs. Questa rappresenta una delle più significative operazioni di credito privato in Europa degli ultimi tempi.

I fondi saranno impiegati per ristrutturare il debito esistente e per sfruttare nuove opportunità di sviluppo su scala globale, come spiega l'azienda.

Tra i nuovi investitori di SumUp figurano AllianceBernstein, Apollo Global Management, Arini, Deutsche Bank AG, Fortress Investment Group, SilverRock Financial Services e Vista Credit Partners, che si uniscono a quelli che avevano già partecipato alle precedenti operazioni, come i fondi gestiti da BlackRock, Crestline Investors, Liquidity Capital, Oaktree Capital Management, Sentinel Dome e Temasek, con Goldman Sachs a capo dell'iniziativa. SumUp ha registrato un EBITDA positivo fin dal dicembre 2022 e vanta oltre dieci anni di crescita continua.