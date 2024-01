Superbonus, 100 mld d'investimenti nel 2023. I condomini trainano il boom

Superbonus, nel 2023 sfonda i 100 miliardi. I dati Enea

Nel 2023 gli investimenti complessivi approvati per il Superbonus 110% hanno raggiunto una cifra imponente che supera i 104 miliardi di euro. La somma è stata confermata da Enea, che rilascia i dati mensilmente, e comprende anche un totale di 461.433 progetti ammessi a beneficiare di questa detrazione fiscale.

Secondo quanto riporta E-Gazette, esaminando i dati più da vicino, si scopre che 104.856 di questi progetti riguardano interventi su condomini, dei quali circa l'84,9% sono già stati completati. Per quanto riguarda le abitazioni unifamiliari, sono 240.441 i progetti approvati, con una percentuale di realizzazione del 94,6%. In aggiunta, le unità immobiliari indipendenti contano 116.128 interventi, con un impressionante tasso di completamento del 95,8%. In termini di investimento medio, i condomini si attestano poco oltre i 614.832 euro, mentre per gli edifici unifamiliari e quelli indipendenti, le cifre sono rispettivamente di circa 117.472 euro e oltre 98.596 euro.

Inoltre, il report include anche dati interessanti sui lavori realizzati nei castelli. Sono stati registrati otto progetti negli edifici storici, con un investimento complessivo di più di 1,9 milioni di euro, dei quali il 76,4% è già stato portato a termine.