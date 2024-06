"Superbonus 110%? Uno sperpero pubblico. Ora 7 miliardi di lavori fermi"

Suberbonus, da finire lavori per 7 miliardi

"Il più grande indiziato di sperpero pubblico degli ultimi anni è stato il Superbonus al 110%, ma sono stati evidenziati solo gli aspetti negativi di una misura che nel biennio 2021-2022 ha consentito all'Italia di crescere a ritmi superiori a quelli della Cina, (+12,3% Pil contro il loro +11,3%)", ha detto la presidente dell'Ance Brancaccio all'assemblea dell'associazione, avvertendo che "ci sono già 7 miliardi di lavori fermi che rischiano di lasciare scheletri urbani".

La presidente dell'Ance conferma poi un giudizio positivo sulle direttiva Ue per le Case Green: "Offre opportunità che bisogna cogliere senza timore. I vantaggi sono enormi per tutti in termini di sostenibilità sociale, ambientale ed economica. Una casa meno inquinante potrà far risparmiare fino alla metà della bolletta".