Superbonus, Abi vs la nuova norma. Giorgetti: “Le banche facciano sacrifici"

"Al presidente dell'Abi dico che in questo paese tutti fanno sacrifici e che se fanno un po' di sacrifici anche le banche non è sbagliato". Lo ha detto il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti a margine dell'inaugurazione della sede del comitato elettorale per 'Canzo Futura' nell'omonimo paese in provincia di Como. A Giorgetti era stato chiesto un commento sulle parole di Antonio Patuelli che aveva espresso "sorpresa" per "una norma imprevista e imprevedibile che ha anche un effetto retroattivo", riferendosi al decreto sul Superbonus approvato ieri in Senato.

"E' molto facile per la politica promettere sussidi, però c'è anche un senso di responsabilità che qualcuno deve avere e sicuramente deve averlo il ministro dell'economia". Lo afferma il ministro Giancarlo Giorgetti, sottolineando che il suo compito è "assumersi decisioni anche difficili e coraggiose e dire basta a quello che non ci si può più permettere". Con il Superbonus secondo Giorgetti "facevano tutti festa, chi ristrutturava, le aziende che lo facevano e le banche che spuntavano i crediti, ma alla fine pagavano tutti gli altri, pagava lo Stato, che non è una cosa strana o astratta, perché lo Stato siamo tutti noi". A suo avviso il costo del Superbonus "era ed è insostenibile e per qualche anno adesso tutti gli italiani dovranno in qualche modo pagare questa misura di cui per 3 o 4 anni ha beneficiato legittimamente un numero limitato di persone".