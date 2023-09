Superbonus, nei guai 320mila famiglie. I crediti incagliati ammontano a 30 mld

Superbonus, i numeri drammatici e le storie. Così molte famiglie sono rimaste senza casa e soldi

La vicenda del Superbonus rischia di mettere sul lastrico migliaia di persone. I numeri dell'Associazione "Esodati del Superbonus" sono allarmanti, si calcola un totale di crediti incagliati pari a 30 mld e il coinvolgimento di 320mila famiglie. A causa del blocco degli acquisti dei crediti da parte delle banche decine di migliaia di cantieri sono fermi per mancanza di liquidità. Le imprese che hanno concesso lo sconto in fattura rischiano il fallimento, con la conseguente perdita di decine di migliaia di posti di lavoro, Mentre i committenti restano senza risparmi e senza casa, gravati di mutui e debiti. Donato Lorusso - riporta La Stampa - ha un villino bifamiliare nel comune di Avigliano in provincia di Potenza. Con il Superbonus doveva essere ristrutturato. "Il 31 maggio 2022 - racconta - sono stato autorizzato dal Comune di Avigliano a effettuare i lavori di riqualificazione sismica usufruendo del Superbonus".

"Non ho trovato - prosegue il suo racconto a La Stampa - un'impresa che accettasse la cessione del credito, poiché tutte quelle interpellate avevano il cassetto fiscale già pieno. Allora ho chiesto a Poste che mi ha detto di sì ma intanto dovevo anticipare il primo Sal e così si poteva partire. Così ho trovato l’impresa per i lavori, ho iniziato i lavori di demolizione e ricostruzione (Sismabonus) il 13.07.2022, il 26.01.2023 ho pagato il primo Sal ma ormai era tropo tardi perché a novembre 2022 Poste e banche hanno sospeso le cessioni".