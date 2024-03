"Sushi servito su modelli seminudi". Bufera sulla società di criptovalute londinese Copper

Copper, la società di crypto presieduta dall'ex cancelliere britannico Hammond nella bufera: sushi servito su modelli mezzi nudi

Sushi e criptovalute, un binomio stravagante. Copper, società londinese di gestione di crypto presieduta dall’ex cancelliere britannico Philip Hammond, è finita sotto i riflettori per aver organizzato una festa in cui agli ospiti è stato servito del sushi su due modelli seminudi. A rivelarlo è il Financial Times.

L’after party sarebbe stato organizzato presso il prestigioso hotel a cinque stelle Mandrake di Londra, dopo una grande conferenza proprio sul settore delle monete digitali. Nel dettaglio, in una sala da pranzo con pareti laccate di rosso, due persone che sembravano indossare body sottili giacevano su un lungo tavolo con piatti di sushi sui loro corpi parzialmente nudi.

Fonti rivelano che i modelli erano un uomo e una donna e "indossavano costumi da bagno", aggiungendo che la festa era un “evento molto divertente, più vicino a una performance artistica piuttosto che a qualcosa di squallido”. Hammond non era presente, ha aggiunto la fonte. "Trascendi l'ordinario all'esperienza Copper", si legge nell'invito per l'after-party, aggiungendo: "I partecipanti potranno intrattenere ed esplorare tutti e cinque i sensi".

Dopo le polemiche, Copper ha affermato: "Come parte della nostra sponsorizzazione del Digital Assets Summit 2024, abbiamo ospitato congiuntamente un after-party tenutosi al Mandrake Hotel", aggiungendo che l'evento "è stato organizzato da un organizzatore di eventi di terze parti e aperto a tutti i delegati come parte della conferenza”. Copper non ha specificato chi fosse l'ospite congiunto dell'afterparty.