Swarovski affida a Luxottica l'eyewear: siglato l'accordo in esclusiva

Swarovski-EssilorLuxottica, accordo fino alla fine del 2028. La prima collezione sotto la guida creativa di Giovanna Engelbert

Il leader austriaco dei cristalli scarica la bellunese Marcolin e s'affida al colosso degli occhiali fondato da Leonardo Del Vecchio per il design, la produzione e la distribuzione globale degli occhiali Swarovski Eyewear. Le due aziende, Swarovski e EssilorLuxottica, hanno annunciato di aver firmato un accordo di licenza in esclusiva. L'intesa sarà in vigore fino al 31 dicembre 2028, con opzione di rinnovo automatico per ulteriori cinque anni. Mentre da settembre 2023 sarà disponibile la nuova collezione, sviluppata sotto la supervisione creativa di Giovanna Engelbert, creative director di Swarovski, lanciata in occasione della stagione autunno-inverno 2023.

“La partnership nasce dalla volontà di Swarovski di fare dell’occhiale un accessorio di punta. Gli occhiali, che traggono ispirazione dal design dei suoi gioielli, aggiungono un’ulteriore sfaccettatura all’offerta Swarovski completando le straordinarie collezioni del brand che includono gioielli, home décor, e accessori", si legge nella nota stampa.

"Siamo entusiasti di sviluppare ulteriormente il business degli occhiali Swarovski Eyewear con un leader di settore a livello globale come EssilorLuxottica. Questo accordo va nella direzione della nostra visione sempre più orientata al lusso e rappresenta una collaborazione strategica che nasce dalla passione condivisa per la bellezza del design unita all’eccellenza nella qualità e all’artigianalità”, ha dichiarato in una nota a sua volta Alexis Nasard, amministratore dellegato di Swarovski

“Siamo felici di iniziare questo nuovo percorso con Swarovski, ha aggiunto il presidente e Ceo di EssilorLuxottica, un brand conosciuto in tutto il mondo per il design sofisticato e la straordinaria attenzione al dettaglio. Abbiamo sempre concepito l’occhiale come un’opera d’arte da indossare: una visione, la nostra, che ci pone in perfetta sintonia con Swarovski e la sua storia”.