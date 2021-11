Take Off debutta in borsa, Ipo positiva sul listino Euronext Growt Milan

Take off in Borsa, società pugliese di abbigliamento e accessori è sbarcata in Borsa

Esordio positivo per Take Off sul listino Euronext Growth Milan: nel debutto in Borsa in avvio di seduta, i titoli hanno segnato un progresso del 9,49% rispetto al prezzo di collocamento di 4 euro, attestandosi poi 4,27 euro.

In fase di collocamento ha raccolto 12,5 milioni di euro. Il flottante al momento dell’ammissione è del 20% e la capitalizzazione di mercato, ai prezzi dell’Ipo, era pari a 62,5 milioni. Secondo quanto comunicato dall’azienda, le risorse raccolte con l’Ipo saranno impiegate per diversificare la presenza geografica su tutto il territorio nazionale, accelerare il percorso di apertura di nuovi negozi e cogliere occasioni di crescita per M&a.

Take off è presente su tutto il territorio nazionale con 143 negozi, di cui 26 gestiti direttamente e 117 tramite accordi di affiliazione. Vende capi di abbigliamento a prezzi scontati tutto l’anno. Ha chiuso il 2020 con ricavi pari a 21 milioni di euro, un ebitda di 6,5 milioni di euro e un utile netto di 3,8 milioni di euro. La Posizione Finanziaria Netta era cash positive per 1,7 milioni di euro.