TAOMODA WEEK 2023 Awards un futuro al femminile

Le note di Ennio Morricone e la voce del soprano americano Adelaide MuirTrombetta hanno aperto la notte dei Tao Awards al Teatro Antico di Taormina per il Gala di Taomoda, evento conclusivo della TAOMODA WEEK 2023 che quest’anno ha avuto l’empowerment femminile focus della rassegna che coniuga, come da tradizione, moda, design, sostenibilità, turismo e cultura.

Sul palcoscenico del Teatro Antico la moda internazionale con la Maison Anteprima e la sua fondatrice Izumi Ogino, che, accompagnata da una delegazione giapponese, ha scelto di celebrare a Taormina il suo 30esimo anniversario girando un docufilm nell’esclusiva località siciliana e utilizzando come set proprio il Teatro simbolo, palcoscenico unico al mondo per il suo valore architettonico e paesaggistico.

Reduce dalle passerelle parigine, il marchio St.Nian Paris della designer turca Nihan Baruk, modello di emancipazione e indipendenza e per la sua parabola creativa, ha scelto Taomoda per presentare, per la prima volta in Italia, le sue collezioni uomo e donna.

Dedicata alla Sicilia la capsule appositamente creata dallo stilista Daniele Calcaterra per il brand omonimo, fondato con il socio e compagno di vita Diego Corbellini.

Riflettori e riconoscimento anche per la tradizione sartoriale napoletana del marchio Kiton, rappresentato dall’AD Antonio De Matteis.

Fin qui i Tao Awards per la Moda. Inoltre a ricevere l’ambito premio per le categorie giornalismo, imprenditoria, comunicazione digitale, cinema, medicina:

- Michela Proietti - firma del Corriere della Sera e scrittrice -, TAO AWARD per il Giornalismo Moda;

- Manuela Ravasio - Direttore di Marie Claire - TAO AWARD per il Giornalismo;

- Alessio Vassallo – attore – TAO AWARD categoria attori;

- Filippo Solinas – Head of Influencers Platform del gruppo Hearst - TAO AWARD Excellent

Innovation;

- Alessandra Moschillo, Direttore creativo di Husky, TAO AWARD per l’Imprenditoria;

- l’influencer Elisa Maino, TAO AWARD Influencer;