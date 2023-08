Tapestry compra Capri, Versace e Jimmy Choo: le nozze del secolo nella moda di lusso

Tapestry - il colosso americano del fashion a cui fanno capo marchi come Coach, Kate Spade e Stuart Weitzman - acquista per 8,5 miliardi di dollari Capri Holdings, la società che controlla Versace, Jimmy Choo e Michael Kors. Dalle nozze nasce un gigante del lusso americano con 12 miliardi di dollari di ricavi annuali. Lo riportano i media americani, secondo cui gli azionisti di Capri Holdings riceveranno 57 dollari in contanti per azione.

La nuova entità che nascerà dalla combinazione dei due gruppi ha ricavi per oltre 12 miliardi di dollari con una presenza in più di 75 paesi e ha realizzato quasi 2 miliardi di dollari di utile operativo adjusted nell'esercizio 2022. La combinazione di Coach, Kate Spade e Stuart Weitzman con Versace, Jimmy Choo e Michael Kors "crea una nuova potente casa di lusso globale" e rappresenta un'opportunità unica "per generare valore aggiunto per i clienti, i dipendenti, la nostra comunità e gli azionisti in tutto il mondo” ha sottolineato l'amministratrice delegata di Tapestry, Joanne Crevoiserat.

Intanto, in premercato a Wall Street i titoli Capri Holdings - che trattavano a 34,61 dollari per azione alla chiusura di ieri - segnano +59% a 55 dollari per azione. Le azioni Tapestry invece segnano un calo del 3,5% circa.

