Tasse, Federmanager: "Le pagano in pochi e sono gli onesti a sborsare di più"

Tasse, l'allarme di Federmanager: "Evasione fiscale annuale pari a metà Pnrr".

Solo il 4% dei contribuenti italiani dichiara più di 70 mila euro, versando il 29% del totale Irpef. I dati del ministero dell’Economia e delle Finanze, relativi al 2020, sono l’ennesima “doccia fredda” sulle prospettive di un’economia nazionale sostenibile, equa e moderna. “L’Italia, pur considerando naturalmente tutte le difficoltà legate all’emergenza Covid, ha dichiarato il presidente di Federmanager Stefano Cuzzilla”, si arrocca su una situazione surreale, da Paese involuto. Siamo purtroppo costretti a ribadire, di anno in anno, il consueto refrain: in Italia sono troppo pochi quelli che pagano le tasse e chi paga, paga troppo”.

Pensiamo soprattutto a dipendenti e pensionati, categorie tartassate e costrette a sobbarcarsi i costi di un sistema Paese di cui tutti beneficiano, anche i furbetti che si destreggiano nello “slalom alle tasse”, ormai un vero e proprio sport nazionale. “Quello dell’evasione fiscale e contributiva è un problema enorme”, ha detto ancora Cuzzilla, “una parte rilevante del Paese vive a carico di qualcun altro. Sembrano i dati di una realtà in via di sviluppo, non di un Paese tra i primi dieci al mondo per ricchezza prodotta. Un malcostume che dialoga con l’illegalità, a scapito di chi, come i manager, continua lavorare e a pagare perché l’Italia intraprenda la via della ripresa e della crescita”.