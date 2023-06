Tassi, crollano i titoli per Bundesbank: torna l'ipotesi aumento di capitale

Tassi, Bundesbank in rosso: urge un aumento di capitale

La Bundesbank avrà bisogno di coprire le perdite. Il valore del titoli in portfolio è sceso a causa del rialzo dei tassi; in particolare quello dei titoli in valuta estera. In proposito – secondo il Financial Times – la Bundesrechnungshof, corte dei conti federale tedesca, sarebbe in procinto di pubblicare un rapporto che evidenzi l’urgenza di ricapitalizzazione, anche a costo di impiegare i fondi del bilancio pubblico.

Come riporta Il Sole 24 ore, già nel 2022 la banca tedesca aveva registrato una perdita di 922 milioni di euro sul portafoglio titoli - quasi tutta su Usa, in dollari - ma la situazione non aveva richiesto un intervento di ricapitalizzazione perché le perdite sarebbero state riportate agli anni successivi e poi riassorbite in seguito. Infatti le svalutazioni, furono assorbite dai fondi rischi e compensate dall’impennata dei ricavi da interesse.

Il bilancio 2022 della banca si era quindi chiuso con un “patrimonio netto” di 5,5 miliardi, sia pure relativamente eroso dalle perdite per 172 milioni subite l’anno scorso. Anche nel bilancio 2022 della Banca centrale europea, che ha chiuso il 2022 con profitti pari a zero, appaiono svalutazioni del suo portafoglio titoli per 1,8 miliardi, anche se il patrimonio è salito di seicento milioni.