Borsa, Europa in rosso con gli occhi sulla Russia. Milano la peggiore -1,26%

Mercati europei con gli occhi sulla Russia dopo la rivolta della Wagner

Dopo una settimana "pesante" sul fronte delle politiche monetarie con l'ultima mossa della Bce che ha deciso di alzare i tassi di interesse di altri 25 punti base e un fine settimana turbolento con la marcia su Mosca dei mercenari della brigata Wagner guidati da Yevgeny Prigozhin, i listini europei, con gli occhi puntati sugli sviluppi russi, perdono ancora terreno. Dopo i primi scambi deboli e in ordine sparso, le Borse europee ampliano i cali e diventano negative. A poco più di mezz'ora dall'avvio delle contrattazioni, Londra perde lo 0,60%, Francoforte lo 0,73%, Parigi cede lo 0,70% e Madrid lo 0,72%. Piazza Affari è la peggiore e segna -1,26%.

In lieve rialzo il prezzo del petrolio sui mercati asiatici con il greggio che si mantiene comunque su livelli non elevati per i timori di contrazione della domanda globale. Al momento i contratti sul Wti vengono ceduti a 69,2 dollari al barile, in crescita dello 0,12%, mentre quelli del Brent a 74,1 dollari, in salita dello 0,40%. In crescita anche il prezzo del gas al Ttf, l'hub di riferimento per l'Europa, che apre a 34,2 euro al megawattora, in rialzo rispetto alla chiusura di settimana di venerdì scorso sotto i 34 euro, e nei primi scambi è salito fino ai 35,5 per poi ripiegare alla cifra di avvio quotazioni.