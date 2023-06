Tassoni riporta in Tv il jingle di Mina: il rebranding tra lusso e tradizione

Tassoni: la nuova era della Cedrata rilancia la grande voce di Mina

La nuova era Tassoni e il lusso di osare in un nuovo spot firmato dal regista Ago Panini: un salto nel futuro per l’iconica Cedrata, dopo oltre 50 anni di fedeltà allo storico spot accompagnato dal famoso jingle di Mina, uno dei più longevi della televisione italiana.

L’anteprima ci sarà il 27 giugno, sui maxi schermi collocati in Piazza del Duomo a Milano, in occasione del grande concerto di beneficenza Love Mi 2023 promosso da Fedez. Mina e la Cedrata faranno così da sfondo a uno dei più grandi eventi musicali dell’estate italiana, coniugando passato, presente e futuro, per parlare con generazioni di persone accomunate da una straordinaria voglia di vivere.

“La più grande sfida della nuova era Tassoni e di questo spot è lasciare ancora una volta il segno: celebrare la storia accogliendo l’innovazione, creare nuove emozioni a cavallo tra la memoria del passato e un futuro da sogno" commenta Simone Masè, Amministratore Delegato di Tassoni nonché Direttore Generale del Gruppo Lunelli, di cui l’azienda fa parte dal 2021. “Valorizzare in chiave contemporanea 230 anni di un marchio iconico come Tassoni, che ha fatto la storia anche del costume e della pubblicità italiana a partire dai manifesti degli anni ‘20, passando per il Carosello, fino ad arrivare alla celebre collaborazione con Mina, è l’obiettivo a cui puntiamo per confermarlo come luxury soft drink italiano per eccellenza, all’insegna del lusso di osare”.