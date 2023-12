Temu, è guerra contro Shein: "Intimidazioni mafiose ai nostri fornitori"

"Intimidazioni mafiose", la pesante accusa di Temu al rivale Shein. È guerra tra i due colossi dell'e-commerce cinese

I giganti dell’e-commerce cinese si fanno la guerra. Temu, store online low cost che sta diffondendo a macchia d’olio la propria popolarità, ha avviato una causa contro il suo rivale Shein per problemi di copyright e “intimidazione in stile mafioso nei confronti dei fornitori”.

Nella documentazione depositata mercoledì presso le autorità statunitensi, la società WhaleCo, operante come Temu negli Stati Uniti, ha accusato il marchio di “fast fashion” Shein di costringere i fornitori che operano anche con Temu ad abbandonare la piattaforma, intraprendendo ulteriori azioni per ostacolare la crescita della società negli Stati Uniti.

Un portavoce di Temu, come spiega il Sole 24 Ore, ha dichiarato: "Abbiamo citato in giudizio Shein perché le sue azioni si sono recentemente intensificate. Hanno iniziato a vessare i fornitori, richiedendo con la forza i loro telefoni, rubando i nostri account, password e segreti aziendali, costringendo nel contempo i commercianti a lasciare la nostra piattaforma. Le loro azioni sono eccessive; non ci è rimasta altra scelta che denunciarli."

Ma non è la prima volta che si verificano scontri tra i due colossi cinesi. Nel dicembre dell'anno scorso, Shein aveva citato in giudizio Temu per violazione della proprietà intellettuale, mentre Temu aveva accusato Shein a luglio di minacciare e costringere i produttori a stipulare accordi di esclusività.

Entrambe le società sono concorrenti agguerrite nel grande mercato dell’e-commerce. Temu si specializza nella vendita di prodotti "made in China", dalla moda agli articoli per la casa, a prezzi convenienti, rivolgendosi ai consumatori internazionali. Una sorta, anche se piuttosto lontana, di Amazon essenzialmente. Allo stesso modo, Shein si affida a produttori a contratto, principalmente in Cina, per progettare, produrre e spedire i suoi prodotti a basso costo.

Il documento depositato mercoledì afferma che, nonostante i diversi modelli di business, Shein ha visto Temu come la sua principale minaccia fin dal lancio di Temu negli Stati Uniti a settembre 2022, diventando il bersaglio di azioni dannose e illegali per ostacolarne il successo.