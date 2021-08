Tenaris, il tribunale argentino assolve il Ceo Rocca nel caso Notebooks

Buone notizie per Tenaris. L'azienda infatti e' stata informata che il giudice di primo grado incaricato della causa Notebooks in Argentina ha assolto il presidente e Ceo del gruppo Paolo Rocca da tutte le accuse che gli erano state mosse. Nella sua decisione, spiega una nota diffusa nella serata di ieri, il giudice ha affermato che il coinvolgimento di Rocca nel procedimento giudiziario del caso noto come 'Notebooks' non pregiudica il suo buon nome e onore in alcun modo.

La decisione del giudice non e' stata impugnata dal pubblico ministero o dall'unita' di governo che persegue i reati economici (UIF). Rocca era stato incriminato in Argentina nel 2018 con l'accusa di aver effettuato pagamenti illeciti a un funzionario del governo in cambio di commesse. Il caso riguardava pagamenti effettuati dal gruppo Techint (la holding che controlla Tenaris) nel 2008 a un funzionario del Governo argentino. Il cda aveva confermato Paolo Rocca come presidente e Ceo della societa' e aveva "chiesto a Rocca di continuare a difendersi col pieno supporto del consiglio".

Positivi i commenti degli analisti. Equita Sim, che conferma rating buy con un target price di 11,7 euro, segnala si tratta di una piccola notizia positiva che toglie un elemento di incertezza sul titolo. Jefferies, invece, evidenzia che l'assoluzione, rappresenta un esito atteso e segnala che il caso non costituiva un tema per il titolo. Prezzo obiettivo invariato a 9,5 euro e raccomandazione hold. Tenaris -0,8% a 8,52 euro.