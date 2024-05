Terna, rinnovabili oltre il 51%. Idroelettrico e solare ai massimi in aprile

Terna, ecco che cosa c'è dietro al record storico sulle rinnovabili in Italia

In Italia si registra un nuovo record storico per le rinnovabili, aprile è stato un mese da primato per quanto rigiarda l'idroelettrico e il solare. Un livello di domanda toccato in passato solo una volta, nel maggio 2020, quando tuttavia il crollo della domanda causa lockdown aveva distorto le statistiche energetiche. Quello comunicato ieri da Terna - riporta Il Sole 24 Ore - è invece è un primato "vero", determinato principalmente da due fattori: la produzione record dell’idroelettrico (praticamente triplicata, per l’esattezza +197,5%, in ragione delle fortissime precipitazioni piovose e nevose degli ultimi mesi) e il nuovo passo in avanti del fotovoltaico (+19,5%), a sua volta favorito dall’aumento della capacità in esercizio. Le rinnovabili in Italia in aprile hanno coperto il fabbisogno di elettricità con una quota del 51,2% (contro il 36% del 2023).

L’altra faccia della medaglia, più industriale e finanziaria, del risultato storico registrato dalle rinnovabili in Italia ad aprile - prosegue Il Sole - è rappresentata dalle trimestrali in forte crescita dei grandi gruppi energetici italiani, sempre più focalizzati sulla generazione green. Un trend ancora più forte per big idroelettrici come Enel, A2A ed Edison. Proprio il gruppo controllato dai Comuni di Milano e di Brescia, nel primo trimestre, aveva registrato "in piccolo" quanto avvenuto su scala nazionale ad aprile, con la produzione da rinnovabili che aveva compiuto uno storico sorpasso sul fossile.