Tesmec, ricavi salgono del 35% e utile netto arriva a quota 1 milione di euro

Tesmec, azienda produttrice di infrastrutture per il trasporto di energia, chiude il primo semestre del 2021 con un utile netto pari a 1 milione di euro, in aumento rispetto alla perdita registrata nello stesso periodo dell'anno scorso pari a 3,9 milioni. I ricavi sono pari a 96,9 milioni di euro, in aumento rispetto ai 70,8 milioni di euro del primo semestre 2020.

In crescita l'Ebitda che sale a 13,7 milioni di euro, rispetto agli 8,2 milioni di euro dello stesso periodo dell'anno scorso. La società ritiene di poter confermare i target comunicati al mercato per l'esercizio 2021 prevedendo di poter conseguire un fatturato complessivo pari a circa 220 milioni di euro, un Ebitda percentuale superiore al 16% ed una riduzione dell'Indebitamento Finanziario Netto rispetto alla chiusura 2020. Confermata la guidance del Piano Industriale 2020-2023.

“In questi primi sei mesi del 2021, Tesmec ha ottenuto risultati positivi, in linea con le previsioni di Piano, nonostante il perdurare di un momento ancora incerto a livello mondiale. La marginalità è in crescita grazie all'integrazione dei vari modelli di business. La qualità del portafoglio ordini consente di guardare con fiducia al futuro confermando le attese del 2021 e le guidance del Piano Industriale 2020-2023”, afferma il Presidente e Amministratore Delegato Ambrogio Caccia Dominioni.