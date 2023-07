Testamento Berlusconi, la lettera per Fascina. "Diranno comunque che è troppo"

Testamento Berlusconi, le ultime volontà e i bigliettini per l'amata

Il testamento di Silvio Berlusconi è stato ufficialmente aperto e oggi si conoscerà tutto nel dettaglio, perché i cinque figli hanno deciso di renderlo pubblico. Emergono però dettagli sulle ultime volontà del Cavaliere. All'interno del documento, infatti, - si legge sul Corriere della Sera - ci sarà, molto probabilmente, il tanto chiacchierato lascito per Marta Fascina. E anche una lettera per lei. Nelle scorse settimane si era parlato ripetutamente del lascito per Fascina nel testamento di Berlusconi. Le cifre ipotizzate andavano dai 100 ai 200 milioni di euro. Oltre a una delle residenze dell’ex premier. La "moglie" del Cavaliere non era presente nello studio di Roveda. Perché sulla base del codice civile non aveva titoli per esserci.