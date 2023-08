The Club of Rome, Andrea Illy entra a far parte del think-thank pro ambiente

Andrea Illy nuovo socio del "The Club of Rome"

L'imprenditore Andrea Illy è diventato Socio di The Club of Rome, think tank internazionale all'avanguardia nella promozione di iniziative d'impatto e di soluzioni sostenibili per affrontare le sfide globali e realizzare un mondo più equo, fondato nel 1968 dall'imprenditore italiano Aurelio Peccei. Con una ricca eredità che abbraccia diversi decenni, The Club of Rome riunisce persone appassionate nell'affrontare questioni complesse come il cambiamento climatico, la scarsità di risorse, la povertà, la crescita demografica e la giustizia sociale. Una vivace comunità di leader di pensiero, accademici, politici e professionisti impegnati a generare idee innovative e strategie di trasformazione.

"Sono onorato di entrare a far parte di un think tank internazionale di altissimo profilo di cui condivido pienamente la visione. A cinquant'anni dalla pubblicazione del trattato sui limiti della crescita, è fondamentale riconoscere la nostra traiettoria rispetto ai confini del pianeta" - ha dichiarato Andrea Illy. “Tra quarant'anni avremo il doppio dei consumi di oggi: dobbiamo agire con un approccio sistemico prima di superare il punto di non ritorno. Come imprenditore ho sempre cercato di contribuire al benessere delle persone e del pianeta attraverso la sostenibilità sociale, ambientale ed economica e sono sempre più impegnato per il futuro. In qualità di co-presidente della Regenerative Society Foundation, vorrei che potessimo dare impulso a uno sforzo senza precedenti e coordinato da parte dell'intera società per affrontare la crisi sistemica dell'insostenibilità che minaccia il nostro futuro."