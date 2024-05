The Italian Sea Group, al via la rivendita del megayacht disegnato da Armani

The Italian Sea Group, rivendita del primo megayacht Admiral 72 disegnato da Giorgio Armani

The Italian Sea Group annuncia la rivendita del primo megayacht Admiral 72 | Giorgio Armani attualmente in fase di allestimento. La trattativa di rivendita supportata The Italian Sea Group, è stata seguita da Michel Chryssicopoulos, Global Managing Partner di IYC, come rappresentante venditore, e da Darrell Hall di YachtZoo come rappresentante del nuovo acquirente.

Il megayacht, il primo dei due disegnati interamente da Giorgio Armani, il cui stile inconfondibile è immediatamente riconoscibile sia nelle linee esterne che nei raffinati interni, avrebbe dovuto essere presentato al Monaco Yacht Showdi quest’anno, mentre ora, per personalizzazioni richieste dal nuovo armatore, la nuova data di consegna è prevista nel 2025 negli Stati Uniti.“

"La vendita del megayacht Admiral 72 | Giorgio Armani, risultato di una entusiasmante partnership di cui sono estremamente orgoglioso, rappresenta un’ulteriore conferma della nostraespansione nell’area americana con la vendita del quinto megayacht Admiral”- commenta Giovanni Costantino, Founder & CEO di The Italian Sea Group – GiorgioArmani, sinonimo di eleganza e ricercatezza senza tempo con la sua visione stilistica ha contribuito ad accrescere ulteriormente la nostra sensibilità estetica”. Procedono intanto nel pieno rispetto del timing di produzione, i lavori sullaseconda unità Admiral 72 | Giorgio Armani, attualmente in fase diallestimento, con previsione di consegna nel Q3 2025 e debutto durante ilMonaco Yacht Show 2025.