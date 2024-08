Tim affida a Nokia il potenziamento del 5G in Brasile. Il titolo vola a Piazza Affari

Tim affida a Nokia il potenziamento del 5G in Brasile. Il titolo sale a Piazza Affari

L'annuncio dell'espansione della rete mobile 5G in Brasile fa scattare il titolo Tim in Piazza Affari cresciuto intorno al 4%. Per espandere la copertura della sua rete di accesso radio 5G in 15 stati brasiliani la società di tlc italiana ha scelto i finlandesi di Nokia, suo fornitore di antica data, per un progetto che partirà il prossimo gennaio portando vantaggi di una connettività sicura e ad altissima velocità a una popolazione più ampia. Secondo Nokia, che ha diffuso la notizia "l’espansione consentirà inoltre alle imprese di queste regioni di digitalizzare le proprie attività, favorendo l’innovazione e guidando la crescita economica”. Per la società guidata da Pietro Labriola l'accordo è molto importante dato che il Brasile è il principale motore per la crescita della nuova Tim tutta servizi dopo la vendita della rete fissa di accesso in Italia. Il Brasile, negli ultimi sei mesi, ha contribuito ai ricavi di Tim per 2,2 miliardi di euro (su 7,1 miliardi totali) con una crescita del 7,6%. E dunque giustificato lo scatto del titolo in Borsa dopo l'annuncio del potenziamento della rete mobile in Brasile. Tim in quel paese ha infatti oltre 60 milioni di clienti e un primato sul fronte delle reti 4G (con oltre 6mila città connesse) che ora vuole replicare anche sul 5G.

"Il 5G - ha detto il direttore della rete di Tim Brasil Marco Di Costanzo- rivoluziona la connettività in Brasile, siamo impegnati a estendere questi progressi a un numero maggiore di brasiliani. Questo porterà benefici alle industrie e ai consumatori con nuovi servizi, consolidando la posizione di Tim come principale provider 5G del Brasile in base al numero di siti”. L’accordo prevede la fornitura da parte di Nokia di diverse apparecchiature del suo portafoglio 5G AirScale, tra cui banda base, radio Massive Mimo e prodotti Remote Radio Head, prodotti alimentati dalla sua tecnologia ReefShark System-on-Chip ad alta efficienza energetica e combinati per fornire copertura e capacità superiori. Tim utilizzerà il sistema intelligente di gestione delle reti MantaRay di Nokia, che incorpora funzionalità di intelligenza artificiale, per migliorare il monitoraggio e la gestione della rete. Nokia fornirà anche servizi, tra cui la distribuzione digitale, l’ottimizzazione e l’assistenza tecnica