Tim cade in Borsa: -5,5% dopo lo stop alla Rete Unica

Tim pesante in Borsa (-5,5%). A pesare è la vicenda della Rete unica

Tim cade in Borsa a Milano (-5,5% a 0,42 euro) in una giornata in cui il titolo non era riuscito a fare prezzo all'avvio delle contrattazioni, con le notizie di stampa sulla Rete unica nell'ambito del piano di ripresa e resilienza presentato all'Ue. Era poi entrata in rosso negli scambi per rimanerci per l'intera seduta. A Milano solo un altro titolo ha fatto peggio, It Way (-5,9%), quotato tra quelli a minore capitalizzazione.