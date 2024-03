Tim: lista nuovo cda, Figari indicata presidente, Labriola Ad

Tim: lista nuovo cda, Figari indicata presidente

Il cda di Tim ha approvato la propria lista di candidati per il rinnovo triennale del board in occasione della prossima assemblea. Il consiglio di amministrazione ha deliberato, all'unanimita', di proporre la nomina di un board composto da nove membri, "tenuto conto del perimento di business che risultera' dall'esecuzione del Piano di Delayering e coerentemente con il trend di lungo periodo in societa' comparabili, con la prassi in atto in varie societa' quotate di grandi dimensioni e con l'opportunita' di un contenimento dei costi vivi della governance societaria", si legge nella nota della societa'.

Tuttavia, "non potendo escludere decisioni diverse da parte dei soci circa la composizione quantitativa del board, il Cda ha deliberato - con l'astensione di tre consiglieri - di presentare una lista di 15 candidati (numero corrispondente all'attuale dimensione dell'organo)". La lista e' composta da: Alberta Figari indicata come presidente, Pietro Labriola, indicato come Amministratore Delegato, Giovanni Gorno Tempini, Paola Camagni, Federico Ferro Luzzi, Domitilla Benigni, Jeffrey Hedberg, Paola Tagliavini, Maurizio Carli, Romina Guglielmetti, Leone Pattofatto, Antonella Lillo, Andrea Mascetti, Enrico Pazzali e Luca Rossi.

Chi è Alberta Figari

Alberta Figari è un esperto nel campo delle operazioni di fusione e acquisizione (M&A) e della finanza aziendale, comprese acquisizioni, joint venture, offerte pubbliche di acquisto e/o scambio (OPA/OPS/OPAS), e operazioni di mercato dei capitali, come aumenti di capitale e IPO.

Come riport il sito Legance, Alberta ha una vasta conoscenza della Corporate Governance e delle dinamiche dei consigli di amministrazione, sia fornendo consulenza agli organi sociali di aziende quotate nelle loro attività ordinarie e straordinarie, sia attraverso la sua esperienza come membro del Consiglio di amministrazione di Assicurazioni Generali S.p.A. per 3 mandati consecutivi, ricoprendo ruoli quali Presidente del Comitato Controllo e Rischi e Presidente del Comitato Parti Correlate, oltre a essere membro di altri comitati, come il Comitato Nomine e Remunerazione e il Comitato Governance e Sostenibilità.

Infine, Figari ha anche esperienza nella gestione dei processi aziendali relativi ai cambi generazionali, assistendo gruppi familiari e partecipando come relatore a convegni e seminari su tali argomenti, con un approccio pratico e mirato a trovare soluzioni su misura.